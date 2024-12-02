たからやま醸造は、関東信越国税局 巻税務署より清酒製造免許の交付を2024年12月1日に受けました。 たからやま醸造「清酒製造免許の交付」 たからやま醸造は、関東信越国税局 巻税務署より清酒製造免許の交付を2024年12月1日に受けました。清酒製造免許の取得は国内でも極めて困難とされる中、同社の挑戦が一歩を踏み出す形となりました。■清酒製造免許取得の意義清酒製造免許は、製造技術や経営基盤に加え、地域や業界