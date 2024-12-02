ボビイ ブラウン(BOBBI BROWN)から、2025年の新春に向けたアイシャドウ「ルナ ライツ アイシャドウ クォード」が登場。2025年1月2日(木)より発売される。ボビイ ブラウンから“新年を祝う輝き”着想25年春コスメボビイ ブラウンの新年の訪れを祝う「ライト ザ ナイト ルナ ニューイヤー コレクション」は、街を彩るランタン、春節を祝うために欠かせないファイヤークラッカーの色と輝きが着想源。中でも注目は、美しい輝きを落とし