巨人は２日、６日に４０歳の誕生日を迎える長野久義外野手と、１４日に３６歳を迎える坂本勇人内野手を祝う「誕生祭」を６日から１５日まで開催すると発表した。球団公式通販サイト「ジャイアンツ公式オンラインストア」と東京ドームの球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＯＦＦＩＣＩＡＬＴＥＡＭＳＴＯＲＥ」で、記念グッズの販売や、直筆サイン入りグッズが当たるプレゼント企画などを実施する。グッズはＴシャツ