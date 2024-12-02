１１月２９日、金浦市に新しくオープンしたスターバックスの店内から北朝鮮の景色を眺める客/SeongJoon Cho/Bloomberg/Getty Imagesソウル（ＣＮＮ）韓国と北朝鮮を隔てる軍事境界線近くの展望台に、北朝鮮を見渡せる米スターバックスの新店舗がオープンした。新店舗は韓国の首都ソウル北郊の金浦市にある愛妓峰（エギボン）平和生態公園の展望台にあり、コーヒーを飲みながら南北を隔てる川をはさんで対岸の北朝鮮を見晴らすこと