日本維新の会の新代表に就任した吉村洋文大阪府知事（49）は、幹事長に岩谷良平衆院議員（44）=大阪13区=を、政調会長に青柳仁士衆院議員（46）=大阪14区=を、総務会長に阿部司衆院議員（42）＝比例東京＝を起用する方針を固めた。いずれも当選2回の若手を登用し、党内の世代交代と刷新を図る。【画像】日本維新の会・吉村洋文新代表を待ち受ける課題複数の党関係者が明らかにした。岩谷氏は1日に投開票された維新代表選で、吉