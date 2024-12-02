【運任せの召喚士】 12月2日11時～ 事前登録開始 ダウンロード無料（一部アイテム課金有） エヌ・シー・ジャパンは、Android/iOS用新作カジュアルタワーディフェンスゲーム「運任せの召喚士」を発表した。ダウンロード無料で、一部アイテム課金有。あわせて、本日12月2日11時よりApp StoreとGoogle Playにて事前登録が開始