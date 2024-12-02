契約更改後に会見…ヤクルトは「いい選手がまだまだくすぶっている」ヤクルトの村上宗隆内野手が2日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、サインした。2022年オフに3年総額18億円の契約を結んでおり、来季が3年契約の3年目となる。更改後の会見では来年オフのメジャー挑戦への意思を明かし、来季が「日本でやる最後のシーズンになると思います」と明言した。主な一問一答は以下の通り。――サインは。「もちろん、しました」