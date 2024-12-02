【週刊少年ジャンプ 新年1号】 12月2日 発売 価格：300円 「週刊少年ジャンプ 新年1号」 集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 新年1号」を本日12月2日に発売した。価格は300円。 表紙と巻頭カラーを飾るのは「カグラバチ」。センターカラーには「アオのハコ」、「あかね噺」、「悪祓士のキヨシくん」が登場する。ほか、連載を再