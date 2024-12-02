入浴中の10代の女性を盗撮したとして、建設業の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、岡山県岡山市南区の建設業の男（49）です。 警察によりますと、男は8月13日午後10時30分ごろ、岡山県南部の住居の敷地に侵入し、浴室の窓の隙間にカメラ機能付き携帯電話を差し向けて、入浴中の10代女性を盗撮した疑いです。 8月14日に女性の親族から届け出を受けた警察が容疑を特定しきょう（12月2日）逮