【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「日本でのドームツアーはMOAの愛と応援がなかったら叶えられなかった僕たちの大きな挑戦」（HUENINGKAI） TOMORROW X TOGETHERが、11月30日と12月1日に、自身初となる日本4大ドームツアーの追加公演、『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞ ENCORE IN JAPAN』を京セラドーム大阪で開催した。 「Deja Vu [Japanese Ver.]」「9と4分の3番