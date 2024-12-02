■「#SHOCK2024を乗り越えた大家族」たちとほほ笑みながら自撮り 【写真】堂本光一『Endless SHOCK』大千穐楽で上田竜也ら出演者を自撮り 堂本光一（KinKi Kids）が個人Instagramで、自身が作・構成・演出・主演を務める舞台『Endless SHOCK』が11月29日の帝国劇場公演で大千穐楽を迎えたことについて、思いを吐露。出演者の集合ショットも公開した。 24年の歴史に終止符を打った『SHOCK』シリーズ。堂本は、大千穐楽の開