【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■SNSでは「メンバー7人を見れて幸せすぎた」「渋谷にBABYMONSTER輝きすぎてる、、」など驚きの声 BABYMONSTERが、11月28日にSHIBUYA109に出現した。 SHIBUYA109で11月28日まで開催されていた『BABYMONSTER 1st FULL ALBUM [DRIP] POP-UP STORE』に現れたメンバーは、「MONSTIEZ!!POP-UPに来てくれてありがとう」というメッセージと合わせて写真を公開。ポスタӦ