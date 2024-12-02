セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「スティッチ」LLぬいぐるみおどろきVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー「スティッチ」LLぬいぐるみおどろきVer.  登場時期：2024年11月22日より順次サイズ：全長約30×20×38cm投入店舗：全国のゲームセンターなど 両手を口元にあてて、おどろきの表情を見