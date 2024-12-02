セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』マスコット“ズオウとヒイタチ”を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』マスコット“ズオウとヒイタチ”  登場時期：2024年11月22日より順次サイズ：全長約7×5×10cm種類：全4種（プー（眠り）、ズオウ、ヒイタチ、プー）投入店舗：