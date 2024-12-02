業務用冷凍食品が主力の日東ベストは、上半期（4〜9月）は価格改定の影響による販売数量減少や諸コストの上昇で増収減益となったものの、下期は25年1月発売予定の新商品を前倒しで投入するなど市場のニーズに合わせた提案を強化、業績の回復を目指す。また今期スタートした中期経営計画「Reborn＆Growing 2028」のもと、塚田莊一郎社長は「『冷凍食品事業の立て直し』と『畜肉のベストの復活』を推進していく」との方針を改めて示