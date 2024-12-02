大阪・カンテレ年末恒例の『カンテレスポーツ大晦日特番（仮）』（後3：00〜4：50※関西ローカル）ラインアップ第1弾が発表された。まずは「プロ野球レジェンド軍vs芸能人オールスターズ野球対決」の収録が12月1日に大阪・豊島公園野球場（豊中ローズ球場）で行われ、両チームのメンバーが明らかになった。【写真36枚】左腕・鈴木福、右腕・佐藤隆太、高橋優斗のバッティングなど華麗なプレー&ベンチ風景カンテレの年