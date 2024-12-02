東京・国分寺市で起きた闇バイト強盗致傷事件で、警視庁は埼玉県所沢市の強盗事件で実行役として逮捕・起訴されている男2人が関わった疑いが強まったとして逮捕しました。9月、国分寺市の住宅で住人の60代の女性が何者かにハンマーのようなもので殴られ、現金約550万円などが奪われました。捜査の結果、この事件では現場に2人の男がいたとみられていますが、その後の警視庁への取材で、10月に起きた所沢市の強盗事件で埼玉県