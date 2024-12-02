富山県氷見市は、「氷見応援割キャンペーン」を11月25日から2025年2月21日まで開催する。期間中に旅行予約サイト「楽天トラベル」で「氷見応援割クーポン」を取得して、氷見市内のホテル・旅館などを予約した人を対象に宿泊料金を最大1万円割り引く。宿泊対象期間は12月2日から2025年2月28日までで、年末年始期間となる12月28日から1月3日までは対象外となる。クーポンは10,000円、5,000円、3,000円割引の3種類を用意する。各クー