マイナ保険証の本格運用開始 12月2日に、新たな「健康保険証」が発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用「マイナ保険証」の本格運用が開始された。手持ちの健康保険証は、2025年12月1日または有効期限の短い方まで利用できるが、それ以降はマイナ保険証か資格確認書が受診時などに必要となる。 マイナ保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるもので、マイナ