2023年からタイ代表を指揮している石井正忠監督。12月からは東南アジア諸国が争うASEAN三菱電機カップを戦う。その石井監督は、タイで運転免許証を更新する様子をSNSに投稿。すると、Ｘのフォロワー数566万人を誇るタイメディア『Thairath』がこう伝えていた。「コネを使わない石井監督が免許更新。『タイでは金で買えるよ』とファンがいじる。タイ代表の石井監督は、運転免許証を更新する様子をSNSに投稿。しかし、興味深いのは、