ヤクルト・村上宗隆内野手が２日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸６億円でサインした（金額は推定）。３年契約２年目の今季は、３３本塁打で２年ぶり３度目の本塁打王に。８６打点で２年ぶりの打点王も獲得し、３冠王になった２２年以来の２冠に輝いたが「胸を張れる数字ではなかった。２冠には納得していませんが、自信にして来シーズンに向けて頑張っていきたい」と気持ちを新たにしていた。２２年