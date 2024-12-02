【トミカプレミアムunlimited RCバギー グラスホッパー】 【トミカプレミアムunlimited RCバギー ホーネット】 2025年1月18日 発売予定 価格：各1,430円 タカラトミーは、トミカ「トミカプレミアムunlimited RCバギー グラスホッパー / ホーネット」をそれぞれ2025年1月18日に発売する。