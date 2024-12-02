【「BEYBLADE X（ベイブレードエックス）」限定デザインアパレル】 発売中 価格：1,799円～ 「ベイブレードエックス 半袖Tシャツ 切替」/キッズ（90/100/110cm）：1,899円 ジュニア（120 /130/140/150cm）：1,999円 M/L：2,499円 日本トイザらスは、同社が運営する玩具・子ども用品の総合専門店「トイザらス」にて、「BEYBLADE X（ベイブレ