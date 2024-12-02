中国非製造業ＰＭＩ、１１月は５０・０小幅に低下三亜国際免税城で商品を選ぶ客。（11月5日撮影、三亜＝新華社記者/張麗螭）【新華社北京12月2日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が11月30日に発表した11月の非製造業購買担当者景況指数（非製造業PMI）は前月比0.2ポイント低下の50.0で、好不況の節目となる50.0ちょうどだった。同センターの趙慶河（ちょう・けいか）高級統計師は、11月の