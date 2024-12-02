元”モーニング娘。”でアーティストやタレント・モデルとして活躍中の後藤真希が、デビュー25周年を記念した写真集「flos」（講談社）を発売。11月30日（土）に東京・代官山蔦屋書店において発売記念会見が行われ、今回の写真集の見どころや撮影秘話などを語ってくれた。後藤真希は1999年9月9日に大人気ユニット”モーニング娘。”の第3期メンバーとしてデビュー。センターを務めた「LOVEマシーン」がミリオンセラーを記録するな