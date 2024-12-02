2023年4月、ふるさと納税に係るシステムの更新契約事務で、本来必要な決裁を受けずに無断で公印を使用し契約書類を作成したとして、静岡県裾野市は11月29日、30代の職員を戒告の懲戒処分にしました。 懲戒処分を受けたのは、環境市民部危機管理課の主任（31）です。 裾野市総務部人事課によりますと、主任は2023年4月、産業振興部産業観光スポーツ課に勤務していた際、ふるさと納税に係るシステムの更新契約事務で、本来必