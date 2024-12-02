156.93ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 154.50エンベロープ1%上限（10日間） 153.4621日移動平均 153.11一目均衡表・基準線 152.9710日移動平均 152.68一目均衡表・転換線 151.99200日移動平均 151.44エンベロープ1%下限（10日間） 150.58現値 150.00ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 149.57一目均衡表・雲（上限） 149.06100日移動平均 146.73一目均