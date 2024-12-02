中国のビザ免除実施後初の東京発便、上海に到着11月30日、上海浦東国際空港に到着した東京発JL891便の乗客。中国が日本を含む9カ国に対して一般旅券保持者のビザ免除政策を実施した後、上海に到着した初の日本からの便となった。（上海＝新華社配信）【新華社上海12月2日】中国上海税関は1日、中国政府が日本を含む9カ国の一般旅券保持者に対するビザ免除政策を実施した11月30日、日本人26人を含む152人の乗客を乗せた東京発JL89