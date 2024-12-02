午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０７１、値下がり銘柄数は５１４、変わらずは５８銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に保険、銀行、非鉄、証券・商品、輸送用機器など。値下がりで目立つのは小売、陸運など。 出所：MINKABU PRESS