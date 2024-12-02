イー・ギャランティは切り返し急。ＳＢＩ証券が１１月２９日、イー・ギャラについて投資判断「買い」、目標株価２２００円で新規に調査を開始した。２５年３月期は営業資源拡大のための費用の計上で営業利益率は低下が見込まれるとする半面、来期以降は営業効率化による利益率の回復と、保証債務残高の大幅な伸長が想定されると指摘する。同証券はイー・ギャラの２６年３月期の営業利益が６０億８７００万円に
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