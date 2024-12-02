★出口調査＜業務スーパー＞★驚きの激安商品が続々登場！大容量、安いでお馴染みの業務スーパーをどのように利用しているのか？業務スーパー横浜いずみ店で調査！今回も業務スーパーを利用されているお客さんのオリジナルレシピが登場！ ★とり肉料理の達人土谷さん流 「エビマヨみたいな鶏マヨ」★今回「スイートチリソース」は業務スーパーの商品を使用しています【材料】１人前＜エビマヨみたいな鶏マヨの材料＞・さ