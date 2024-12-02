【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「シンガーソングライターとしてデビュー作として書いた曲。優しく強く生きることを夢を語るように歌う楽曲です」（.ENDRECHERI./堂本剛） .ENDRECHERI./堂本剛が、12月1日に武道館にて開催された「Act Against Anything VOL.3『THE VARIETY 29』」に出演し、名バラード「街」のリアレンジバージョン「Machi….」を初披露。同曲を12月11日に配信シング