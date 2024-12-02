オリックス・西野真弘内野手（３４）が２日、大阪市内の球団施設で契約更改交渉に臨み、新たに２年契約を締結。２７００万増の５０００万円でサインした。（金額は推定）今季、国内ＦＡ権を取得した西野だが、シーズン終了後早々に行使せずの残留を決断した。昨年よりも試合出場数を大きく伸ばし、８９試合に出場。規定打席には届かなかったが、打率・３００、１本塁打、１３打点とチームに貢献した。来季はチーム最年長野手