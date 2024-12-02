Image: 8bitDo 早押しクイズみたいなボタン付き！ 古今東西、ゲーム用のキーボードは無限に存在しますが、Xboxと一緒にデザインしたサードパーティー製はありますまい。Xboxに特化したキーボード8BitDoが作ったのは、「Retro 87 Mechanical Keyboard - Xbox Edition」。深緑のスケルトンなXbox「Halo Special Edition」と同じカラーリングで、キーボードもスケルトン。方向キーの色使いがい