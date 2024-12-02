俳優の鈴木福が、カンテレで12月31日放送の『カンテレスポーツ大晦日特番（仮）』（後3：00〜4：50※関西ローカル）に出演することが決まった。「プロ野球レジェンド軍vs芸能人オールスターズ野球対決」で、芸能人オールスターズのメンバー入り。12月1日に大阪・豊島公園野球場（豊中ローズ球場）で行われた収録に参加し、華麗なピッチング&バッティングを披露た。【写真多数】バッティングも左！ 赤色ユニでフルスイン