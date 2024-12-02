アメリカのトランプ氏は、中東問題担当の上級顧問に次女の義理の父を指名すると発表しました。身内重視の人事を進めています。【映像】トランプ氏 身内重視の人事進めるトランプ氏は1日、次期政権でアラブ・中東問題を担当する大統領上級顧問に、実業家で次女ティファニー氏の義理の父・ブーロス氏を指名すると発表しました。大統領選でアラブ系有権者の票の取りまとめに貢献したと評価しています。また、次のフランス大使に娘