アイドルグループ・日向坂46のバラエティ番組『もっと!日向坂になりましょう』(毎週月曜配信予定)の第17回が、きょう2日から、映像配信サービス・Leminoで独占配信される。○講師は人気声優の東山奈央『もっと!日向坂になりましょう』第17回より『もっと!日向坂になりましょう』は、これまでさまざまなジャンルの基礎を学んできた四期生が、芸能界で輝くプロフェッショナルを目指す成長バラエティ番組。メンバーの隠れた才能を発掘