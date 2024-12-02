オークヴィレッジは、椅子の新作となる『Egretチェア』を2025年1月1日(水・祝)より発売します。 オークヴィレッジ『Egretチェア』  デザイン・設計：オークヴィレッジ株式会社商品開発部発売日：2025年1月1日(水・祝)販売価格：79,200円(税込)仕上げ：植物性オイルサイズ：幅45×奥行47×高さ74(座面の高さ42)cm重量：約3.5kg材種：アサダ材(国産無垢材)販売