「てだこウォーク2025」を2025年2月15日(土)に沖縄県浦添市の浦添カルチャーパーク内てだこ広場をメイン会場とし、開催します。 てだこウォーク2025  開催日時： 2025年2月15日(土)会場： 浦添カルチャーパーク内 てだこ広場(〒901-2103沖縄県浦添市仲間1丁目9)アクセス： 〈ゆいレール〉浦添前田駅 下車徒歩約20分〈路線バス〉浅野浦バス停(21・88・90・98・112・190)美術館前バス停(55・56・256)※