松下政経塾では、2026年4月入塾の新入塾生(第47期生)前期募集のエントリー受付を2024年12月2日(月)から開始しました。 松下政経塾「第47期生前期募集エントリー受付」  松下政経塾では、2026年4月入塾の新入塾生(第47期生)前期募集のエントリー受付を2024年12月2日(月)から開始。【エントリー・募集要項】https://www.mskj.or.jp/entry/admission.html塾生に求められるのは、理想社会のビジョンを描き、その実践者