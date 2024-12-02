日向坂46が2日、公式サイトで一期生・東村芽依の卒業セレモニーの開催を発表した。2025年1月25日に千葉県・幕張イベントホールで行われる。【ライブ写真】丹生明里と「妄想コスモス」を披露した東村芽依公式サイトでは「“全国ツアーとは別に、本人の卒業イベントを調整中です”とお知らせしていました、メンバーの東村芽依ですが、『東村芽依 卒業セレモニー』を幕張イベントホールにて開催することが決定いたしました」と報