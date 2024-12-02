なにわ男子が、初のアジアツアー『Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 ‘+Alpha’』を開催。11月30日・12月1日の台北・TAIPEI ARENA公演からツアーが始まった。 参考：大橋和也、末澤誠也ら関西勢の歌唱力に注目『ベストヒット歌謡祭』コラボステージへの期待 「ダイヤモンドスマイル」といった関西ジュニア時代の楽曲も含め、全29曲を披露。「初恋LOVE」では楽曲の一部を現地語で披露するような場面も