中国の検索大手・Baiduの傘下企業が運営しているロボットタクシー事業「Apollo Go(萝卜快跑/蘿蔔快跑)」が、香港当局から自動運転のテストを行う許可を取得したことがわかりました。無人駕駛網約車「蘿蔔快跑」擬來港試營運 最快年底前機場首階段測試 | 無綫新聞TVB Newshttps://news.tvb.com/tc/local/674401fd72a46fa99e9d2846/TVB News｜25 November 2024│Govt examining application for robotaxi se