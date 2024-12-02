「愛すべき」都市ランキングの首位は、世界的に有名な博物館やナイトライフの評判が高いロンドンだった/Leon Neal/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）コンサルティング会社のレゾナンスと市場調査会社イプソスがまとめた世界の都市ランキング２０２５年版で、英ロンドンが総合１位に選ばれた。ランキングは世界３０カ国の２万２０００人を対象に実施した調査などをもとに、２７０以上の都市についてそれぞれの魅力や住みやすさ、豊かさな