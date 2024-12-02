3歳から女歌舞伎の子役として舞台に立ち、今年で芸歴91年となる市川寿猿さん。「奥方」と呼ぶ、2年前に亡くなった妻との思い出から、今後挑戦してみたい役まで、衰えない役者魂とその源泉を語る（構成＝山田真理撮影＝岡本隆史）【写真】若い頃のキリリとした寿猿さん* * * * * * *高齢者住宅から駅まで毎日15分歩く今年も暑い夏でしたけれど、7月、8月と歌舞伎座の舞台を無事に終えることができました。7月の『裏表太閤記』では