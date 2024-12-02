【Victrix Pro FS Tekken 8】 12月9日 発売予定 価格：オープン SB C&S希望小売価格：各66,364円 SB C&Sは、VOYETRA TURTLE BEACHが展開するゲーミングコントローラーやアクセサリーを開発・提供するブランド「Victrix（ヴィクトリックス）」より、アーケードコントローラ&#1254