【セガ 12月オススメセール】 開催期間：12月2日～12月20日 セガは、PlayStation Storeやニンテンドーeショップにて「セガ 12月オススメセール」を開催している。期間は12月20日まで。 本セールでは、セガやアトラスが手掛けるPS5/PS4/Nintendo Switch用タイトルを最大80%オフの特別価格で販売。対象タイトルには「龍が如く８」や「ソニックオリ