横浜と湘南を結ぶ「横浜藤沢線」とは 横浜市～鎌倉市～藤沢市を縦に結ぶ「横浜藤沢線」。(c) T.Kurohara/takutoP_n - stock.adobe.com 都市計画道路「横浜藤沢線」は、横浜市港南区（上永谷駅付近）の環状2号線を起点とし、藤沢市鵠沼海岸（片瀬江ノ島駅付近）の国道134号までを結ぶ、延長約14.3kmの幹線道路だ。 横浜藤沢線のルート図。画像は横浜市と藤沢市の資料を元に編集部が作成。 この「横浜藤沢