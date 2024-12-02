歌謡コーラスグループ・純烈の後上翔太（38）と、元AKB48の2代目総監督で、現在は俳優・タレントとして活躍する横山由依（31）が2日、それぞれのSNSや公式サイトを通じて、結婚したことを発表。それを受け、元AKB48の高橋みなみ（33）が祝福の言葉を寄せた。【写真あり】たかみな、“2代目”横山由依への結婚コメント（全文）高橋は自身のXを更新。横山の発表に対して「ゆいー！結婚おめでとう」と祝福。「末長くお幸せに」と