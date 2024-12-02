＜高校野球発祥の地＞とされる大阪府豊中市にある「豊中ローズ球場（豊島公園野球場）」が１日、改修工事を終え、リニューアルオープンした。グラウンドの設備の改修だけでなく、球場内に高校野球にまつわる記念品やパネルを展示するミュージアムも新設され、野球ファンらでにぎわった。（前川和弘）同球場は、１９６８年に豊島公園野球場として設置された。９６年に夜間照明が設けられるなどし、市花のバラにちなんで豊中ロー